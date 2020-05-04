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Elektrik faturasını yarıya düşürün

Katlanan elektrik faturalarını yarı yarıya düşürmek elimizde. Tasarruflu ampuller, planlı fırın ve makine kullanımı ile cihazların tüketim kontrolü ilk adımlar...
 04 Mayıs 2020 07:30
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Elektrik faturasını yarıya düşürün

Salgın sebebiyle tüm dünyada yüz milyonlarca insan evlerine kapandı, iş ve sosyal hayat evden yürütülmeye başladı. Bütün işlerimizi teknolojik cihazlardan yapmaya başladık. Televizyon tüm gün açık. Bulaşık makineleri hemen her gün çalışıyor. Can sıkıntısı hemen herkesi aşçı yaptı. Herkes evinde ekmekler, börekler, türlü türlü yemekler yapmaya başladı, fırınlar da gün boyu açık... Hal böyle olunca elektrik faturaları kabardı, şikayetler başladı.

Faturaların düşmesi için fırından, çamaşır makinesinden vazgeçemeyeceğimize göre, alacağımız tedbirlerle faturayı düşürmek mümkün olabilir. Çamaşır makinelerini kapasitesinden fazla doldurmamak, gerekli ısıyı kullanmak, kurutma makinesi yerine havaların ısınmaya başladığı bugünlerde çamaşırları sererek kurutmak, fırında pişecek gıdaları aynı zamanda, peş peşe fırına atmak, ampulleri tasarruflu olanlarla değiştirmek, sık girip çıktığımız alanlara da led ampul takmak, alınacak tedbirlerden olabilir. Profesyonel tavsiyelerini ise Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt'tan öğrenelim ve virüsle mücadele ederken diğer yandan giderlerimizi artırmayalım.

EVDE 12 ADIMDA TASARRUF

- Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edin.
- Evde olduğunuz zamanı değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.
- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.
- Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.
- TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı alışkanlık haline getirin.
- Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks haline gelmeli.
- Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere mümkünse sensörlü ışık yaptırın.
- Çamaşır ve bulaşık makinelerini az kapasite ya da çok yüklü olarak çalıştırmayın.
- Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak gerekirse kısa programda çalıştırın.
-Saç kurutma makinesini saçınızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanın.
-Çamaşır kurutma makinesini çok gerekmedikçe çalıştırmayın.
-Eski ve arızalı cihazların elektrik tüketimini artırdığını unutmayın. Ya değiştirin, ya performansını kontrol ettirin. Eski eşya kullanarak daha çok elektrik kullanmak pahalıya mal olabilir.

İŞLETMEDE TASARRUF İÇİN

- Küçük ya da büyük bir işletmeniz varsa, elektrik tüketim noktalarını takibe alın.
- Abone grubu, tarife sınıfı ve tarife seçiminizi gözden geçirin.
-Aktif-reaktif dengesi ile kompanzasyon sisteminin bir reaktif bedeli yansıtmadığından emin olun.
- Serbest tüketici sözleşmesi ile daha uygun fiyata enerji alın, şirket seçerken şartları karşılaştırın.
- Periyodik bakımlarınızı yaptırın, filtre, parça vb. ekipmanı gerekiyorsa değiştirin.

4 KİŞİLİK AİLEYE 140 TL FATURA

Karayurt'un verdiği bilgiye göre, 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 200-250 kilovatsaat arasında. Bugünün tarifesiyle bu tüketimin karşılığı 140-180 liralık bir fatura.

AVANTAJLARIMIZI BİLMİYORUZ

Elektrik tüketiminde kendisine sunulan avantajı kullanmayan 1 milyon civarında abone olduğu belirtiliyor. Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt "Çok pahalı elektrik alan aboneler var. Büyük çoğunluğu ticarethane. Elbette tarımsal sulama aboneleri de var. Mesken, ticarethane, sanayi, şehit yakını, muharip malul gaziler, aydınlatma gibi grupların birim fiyatları birbirinden farklı. Aboneler buna dikkat etmeli. Özellikle sanayi kuruluşlarının tarifelere dikkat edip serbest tüketici olması halinde 2 milyon TL tasarruf mümkün" diyor.

CANAN ERASLAN
Türkiye
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