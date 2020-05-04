1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Gazetesi: YKS ve LGS ertelenecek

Bilim Kurulunun tavsiyelerine göre sınav tarihleri yeniden şekillenebilir. Turizmciler, sınavların yaz ortasında yapılmamasını istiyor
 04 Mayıs 2020 09:10
Yazdır
Türkiye Gazetesi: YKS ve LGS ertelenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün telekonferans yöntemiyle kabine üyelerini toplayacak. Bakanlar, koronavirüsle mücadelede yaptıkları çalışmaları Erdoğan'a anlatacak Ramazan Bayramı sonrasında sektör sektör normalleşme sürecinin nasıl olacağı detaylarıyla görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhtemel bir ikinci dalga riskine karşı yapılması gereken hazırlıkları aktaracak.

Toplantının diğer bir gündem maddesi de Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) olacak. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ışığında sınav tarihleri yeniden konuşulacak.

7 Haziran'da yapılması planlanan LGS'nin temmuza, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan YKS'nin de daha da ileri bir tarihe öteleneceği iddia ediliyor.

Turizmcilerin ise yaşanılan kayıplar sebebiyle temmuz ve ağustos ayında sınav yapılmasına karşı çıktıları ifade ediliyor.

Damla Peker

Gözler Kabine'de... LGS için karar günü
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
04 Mayıs 2020 22:42		 YÖK'ten YKS açıklaması
04 Mayıs 2020 21:12
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
04 Mayıs 2020 20:19		 Atatürk Üniversitesi, online AÖF sınavı sonrası çöktü
04 Mayıs 2020 18:53
Vali, 4 yaşındaki çocuğa yazılan cezayı iptal etti
04 Mayıs 2020 18:45		 OHAL Komisyonundan kabul kararı alan polisler, aylardır bekliyor
04 Mayıs 2020 16:56
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
04 Mayıs 2020 15:41		 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
04 Mayıs 2020 15:27
Valilik, '8 bin müstahsil' iddiasını yalanladı
04 Mayıs 2020 14:37		 DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek
04 Mayıs 2020 14:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor
21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi21:27 - Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huzursuzluk 2
20'lik diş 1
yoklama alınırken mevcut diyen öğrenci 2
nefesin nefesime 2
dudak payı 8
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 1
şu anda dinlenen türkü 1
can sıkıntısı 1
buralar hep dutluktu 3
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam