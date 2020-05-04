Türkiye Gazetesi: YKS ve LGS ertelenecek
|04 Mayıs 2020 09:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün telekonferans yöntemiyle kabine üyelerini toplayacak. Bakanlar, koronavirüsle mücadelede yaptıkları çalışmaları Erdoğan'a anlatacak Ramazan Bayramı sonrasında sektör sektör normalleşme sürecinin nasıl olacağı detaylarıyla görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhtemel bir ikinci dalga riskine karşı yapılması gereken hazırlıkları aktaracak.
Toplantının diğer bir gündem maddesi de Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) olacak. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ışığında sınav tarihleri yeniden konuşulacak.
7 Haziran'da yapılması planlanan LGS'nin temmuza, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan YKS'nin de daha da ileri bir tarihe öteleneceği iddia ediliyor.
Turizmcilerin ise yaşanılan kayıplar sebebiyle temmuz ve ağustos ayında sınav yapılmasına karşı çıktıları ifade ediliyor.
Damla PekerGözler Kabine'de... LGS için karar günü
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