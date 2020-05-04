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Bakan Kurum açıkladı: Bodrum'da 499 kaçak villa yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık" dedi.
 04 Mayıs 2020 16:01
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Bakan Kurum açıkladı: Bodrum'da 499 kaçak villa yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasında havadan, denizden ve karadan olmak üzere denetimleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

DOĞAYI BOZANA GEÇİT YOK
İmara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik.

499 KAÇAK YAPI YIKILDI
Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık.

KÜDÜR'ÜN KORUMA STATÜSÜ ARTIRILDI
Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü artırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik.

BELEDİYELERE KARARLILIK MESAJI
Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız."
Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, ağustosta Bodrum denetimiyle başlayan imara aykırı yapıların yıkım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bodrum'da 18 ayrı otel projesinde imara aykırı alanların yıkımı gerçekleştirilirken Muğla'nın ilçelerinde ise 499 yapının yıkımı tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin her yerinde kara, hava ve denizden denetimler yapıldığını; imara aykırı ve doğal güzellikleri bozan yapılara karşı verilen mücadelenin süreceğini vurguladı.

Geçen ağustos ve eylülde Bodrum'u iki kez ziyaret eden Kurum, imara aykırı yapıları yerinde incelemiş; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla kıyı denetimi yapmıştı. Bakan Kurum, firmalara süre vermiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik talimatlar iletmişti.

499 yapı yıkıldı

Murat Kurum, imara aykırı ve bölgelerin doğal güzellikleri ve siluetlerini bozan yapıların tespiti ile yıkımlarının aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bugüne kadar bölgede çalışan imar denetçilerimizin tespitleri doğrultusunda Bodrum kıyılarında 18 ayrı otel projesinin ve plaj işletmesinin imara ve ruhsata aykırılıklar taşıyan ünitelerinin yıkımını gerçekleştirdik, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık."

Muğla'nın diğer ilçeleri; Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında da imara aykırı, denizin, tabiatın doğal güzelliğini bozan yapıların da yıkımları devam ediyor.

İlçeleriyle birlikte Muğla'da 499 yapının yıkımının tamamlandığı bilgisini veren Kurum, "Korunan alanlarımız olmak üzere ülkemizin her yerinde denetimlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız. Bunun için ne gerekiyorsa bir adım geriye atmadan, en ufak bir taviz vermeden hareket ederek çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz" diye konuştu.

325 yapı daha yıkılacak

Bakanlık açıklamasına göre, yakın dönemde de bölgedeki yıkım çalışmaları devam edecek. Buna göre 'ilgili belediyelerce makine/ekipman desteği talep edilen ve yıkılabilecek yapılara' ilişkin şu sayılar verildi:

- Bodrum : 96

- Datça : 103

- Marmaris : 52

- Milas : 23

- Dalaman : 6

- Fethiye : 7

- Ortaca : 38

- Toplam : 325

Turizm emsalli konut

Bodrum'da mühürlenen projelerde tespit edilen sorunlar oldukça fazlaydı. Buna göre: "Hafriyat yapılarak imar planlarındaki kotlandırma hükümlerine aykırı yapı ruhsatı düzenlenerek fazladan kat yapılmış, turizm emsali kullanılarak konut amaçlı imalat sağlanmış, günübirlik tesis ruhsatı konut amaçlı kullanımlara dönüştürülmüş, plana aykırı istinat duvarları yapılmış, dolgu alanlarla villa bahçeleri oluşturulmuş, kıyı ve sahil şeritlerinde kaçak iskele, dolgu, kıyı düzenlemeleri sağlanmış, aynı şekilde asansör kuleleri yapılmış."
Memurlar.Net
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