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Ülkeye getirilen vatandaşalar: Ülkemizle gurur duyuyoruz

Dünyaya parmak ısırtan tahliye operasyonlarıyla ülkemize getirilen onbinlerce vatandaş KYK yurtlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyor
 04 Mayıs 2020 08:22
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Ülkeye getirilen vatandaşalar: Ülkemizle gurur duyuyoruz

SABAH, Almanya'dan tahliye edilerek Ankara'daki Gölbaşı Şehit Özel Harekatçılar Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlarla ve yurt personeliyle görüştü.

GÜLEYLA DEDE: Almanya'da insanlara "ölen ölecek kalan kalacak" denildi. Şu an orada yaşayan insanlar tedirgin. Eğer Cumhurbaşkanımız onlara gelin dese, el sallasa herkes hazır! Bazı Almanlar "Cumhurbaşkanınız bu işte başarılı oldu. Buraya da gelsin çabalarımıza da katkı versin." diyor. Almanya'da Erdoğan'la ilgili algı operasyonu yapılıyor ama bu süreç Erdoğan'ın liderliğini ve Türkiye'nin insanlığa verdiği önemi gözler önüne serdi. Ülkemizle gurur duyuyoruz.

CİHAN YÜKSEL(40): Almanya'ya yeğenlerimi ziyarete gitmiştim. Ben bilgisayar mühendisiyim. Yurtta kaldığım süre boyunca işimi yapabiliyorum. Orada iken konsoloslukla irtibat halindeydik, WhatsApp üzerinden yazdığım mesajlara cevap verildi. Buraya gelince bavullarımızı ve bizi dezenfekte ettiler. Yurdun odasına girdiğim anda kendimi güvende hissettim.

YALNIZ BIRAKILMADIK

ALPEREN AKÇA: ODTÜ mezunu bir makine mühendisiyim. Almanya'da yüksek lisans yapıyorum. Türkiye'nin ne olursa olsun bana yardım edeceğini bilmek rahatlatıcı bir duygu. Almanya'da maske takma zorunluluğu vardı, ancak maske dağıtılmıyordu. Maskelerin fiyatı 4 euro civarındaydı.

YURT MÜDÜRÜ SEVTAP İNAL: İlk misafirlerimiz umrecilerdi. Misafirlerimizi gönderince 14 gün karantina sürecimiz başladı, o süreç tamamlanınca ikinci misafirlerimiz geldi, hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık, her şeyi hazırladık. Hijyen konusunda taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ARZU OKYAY EKŞİ: Yurtta yönetim memuruyum. Korkmadan var gücümüzle işimize sarıldık. İhtiyaçları yetiştirmek için çırpındık. Bunun karşılığında herkesle helalleşerek, dualarını alarak ayrıldık.

BETÜL USTA
Sabah
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