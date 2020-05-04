Dolar güne kritik seviyenin üzerinde başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0190 liradan, avro 7,6690 liradan haftaya başladı
|04 Mayıs 2020 09:07
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,0190 liradan, avro 7,6690 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,0170 liradan alınan dolar, 7,0190 liradan satılıyor. 7,6670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6690 lira olarak belirlendi.
Perşembe günü kapanışta doların satış fiyatı 6,9890 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5850 lira olmuştu.
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