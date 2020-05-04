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DİTAP can suyu olacak, eti ucuzlatacak

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik: 45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, 60 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Burada ne üretici ne vatandaş kazanamıyor, yalnızca aracı kazanıyor. Bu sistemle aracılar tamamen ortadan kaldırılacaktır
 04 Mayıs 2020 09:26
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DİTAP can suyu olacak, eti ucuzlatacak

DİTAP can suyu olacak, eti ucuzlatacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) devreye sokmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çelik, DİTAP'ın özellikle kırmızı et sektöründe de aracıları ortadan kaldıracağını ifade ederek "45 liraya üreticiden çıkan karkas kuzu eti, 60 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Burada ne üretici ne vatandaş kazanamıyor, yalnızca aracı kazanıyor. Bu sistemle aracılar tamamen ortadan kaldırılacaktır" diye konuştu.

RAMAZAN KOLİSİNE ET DE GİRMELİ

Çelik, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptıkları görüşmede Ramazan paketlerine etin girmesi için de talepte bulunduklarını söyledi. Bu önerilerine Bakan Pakdemirli'nin sıcak baktığını anlatan Çelik, "Hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı yardımların içerisine birer kilo kıyma ve et konulması için altyapı oluşturulmasını talep ettik. Bunun soğuk zinciri de çok kolay şekilde sağlanır" dedi.

OSMAN NURİ CERİT
Akşam
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