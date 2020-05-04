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Bu okul kendi elektriğini üretecek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi, elektriğini üretmek için santral kurdu. Binanın üzerine, Kalkınma Ajansının 600 bin liralık desteğiyle kurulan güneş enerjisi santralı 20 kilovat elektrik üretecek
 04 Mayıs 2020 09:58
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Bu okul kendi elektriğini üretecek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi, elektriğini üretmek için santral kurdu. Binanın üzerine, Kalkınma Ajansının 600 bin liralık desteğiyle kurulan güneş enerjisi santralı 20 kilovat elektrik üretecek.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Balıkesir'de bir ilke imza attı. "Güneşten Üret, Kendin Tüket" adı altında hazırlanan projeye Kalkınma Ajansı da 600 bin lira destek verdi. Proje gereğince Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde modern bir güneş enerjisi laboratuvarı kurulurken, binanın çatışına da santral kurulmaya başlandı. Günlük 8 kilovatlık bir elektriğe ihtiyaçları olduğu halde, 20 kilovatlık santral kurduklarını projede sona gelindiğini ifade eden Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, "Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi olarak kalkınma ajansının desteklediği "Güneşten Üret, Kendin Tüket" projemizi hayata geçiriyoruz. Ortaklarımız Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ticaret odası, esnaf odası ve sever makine ile beraber kaymakamlığımızın da desteği ile yaklaşık 600 bin lira maliyetli bir proje yürütmekteyiz. Şu anda proje de sona gelmiş durumdayız. İki aşaması vardır projemizin. Bir tanesi yeni teknolojik laboratuvarlar kurarak hem öğrencilere, hem öğretmenlere yeni yeni eğitim imkanları sunmak ve mevcut eğitimi de desteklemektir. İkinci kısmında da, tükettiğimiz elektriği güneşten sağlamaktır. Bu noktada şu anda sona gelmiş durumdayız. Yaklaşık 8 kilovatlık enerjiye ihtiyacımız varken, biz 20 kilovatlık bir santral kurduk. Amacımız, yarın olası bir eklenti ile okulda ihtiyaç olduğunda, hem bunu karşılamak, hem de bu noktada bu fazla elektriği satarak gelir sağlamaktı. Bu noktada bunu gerçekleştirmek üzereyiz. Dolayısıyla, bu hem ilçemiz adına değil, ilimiz ve hatta Türkiye adına bir ilk sayılacak bir proje. Bu noktada bu projeyi gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Tüm ortaklarımıza ve tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Projede görevli elektrik mühendisi Muhammet Yakar da, "Türkiye de öncülük yapan bu Mesleki Eğitim Merkezini kutluyoruz. Ülkemize ve buranın insanına, buranın halkına sağladığı temiz enerjiden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizi faydalı öncül olduğu için de çok teşekkür ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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