Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası
Ümraniye'de ekmek kuyruğunda bekleyen kadınlar birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Tarafları ayırmaya çalışan bir adam ile bir kadının ara ara birbirlerine saldırması da dikkat çekti.
|04 Mayıs 2020 10:19
|Yazdır
Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi. Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti.
Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti. Sokak ortasında birbirlerine saldıran kadınlar sosyal mesafe kuralını da alt üst etti. Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Polise yumruk atan kardeşlere 30 gün ev hapsi cezası
04 Mayıs 2020 19:18
|Çaldığı ziynet eşyasının satışından elde ettiği parayı dağıtırken yakalandı
04 Mayıs 2020 18:58
|Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü
04 Mayıs 2020 17:09
|Adana'da yargılanan 4 FETÖ sanığından birine 3 yıl 1 ay hapis
04 Mayıs 2020 16:43
|Yangın çıkan evde uyuyan 4 çocuk ve anneyi komşuları kurtardı
04 Mayıs 2020 16:41
|Hatay'da balkondan düşen adam hayatını kaybetti
04 Mayıs 2020 14:37
|Tartıştığı ve darp edildiği eski kocasını bıçakla yaraladı
04 Mayıs 2020 13:43
|Boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu
04 Mayıs 2020 13:39
|Bursa'da otoyolda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
04 Mayıs 2020 13:33
|Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi
04 Mayıs 2020 10:10