Bakan Koca'dan 'eskisi kadar yakın olamayız' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca son dakika paylaşımında, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi.
|04 Mayıs 2020 10:30
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Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı.
Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.
Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım. pic.twitter.com/3unWIg8dUyDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020
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