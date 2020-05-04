Nisan'da fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 46,18 ile sarımsakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda sarımsaktaki fiyat artışını yüzde 37,5 ile kuru soğan, yüzde 31,02 ile patates izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,45 ile kivi, yüzde 26,66 ile portakal, yüzde 20,16 ile havuç, yüzde 17,91 ile elma, yüzde 16,86 ile limon, yüzde 14,96 ile yumurta, yüzde 14,32 mücevher (altın) ve yüzde 12,62 ile mercimek yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 43,57 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 36,99 ile salatalık, yüzde 34,23 ile kabak, yüzde 20,73 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti, yüzde 20,44 ile sivri biber, yüzde 14,48 ile kıvırcık, yüzde 11,5 ile tüp gaz ücreti, yüzde 10,32 ile benzin izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı Sarımsak 46,18 Kuru soğan 37,50 Patates 31,02 Kivi 30,45 Portakal 26,66 Havuç 20,16 Elma 17,91 Limon 16,86 Yumurta 14,96 Mücevher (altın) 14,32 Mercimek 12,62 Parfüm 10,31 Çocuk gömleği 9,70 Etek 7,32 Sabun 6,82 Cilt ve vücut ürünleri 6,78 Ayçiçek yağı 5,92 Domates 5,81 Kadın ceketi 5,63 Erkek gömleği 5,53

Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: