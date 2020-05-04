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e-Ticarette 'temassız teslimat' haziran sonuna kadar devam edecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından Kovid-19 salgını dolasıyla e-ticaret sitelerinden yapılan alışveriş gönderilerinde uygulanmaya başlanan temassız teslimatın 30 Haziran'a kadar sürmesi kararlaştırıldı
 04 Mayıs 2020 11:16
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e-Ticarette 'temassız teslimat' haziran sonuna kadar devam edecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle e-ticaret sitelerinden alınan gönderiler için başlatılan "temassız teslimat" uygulaması haziran sonuna kadar geçerli olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine istinaden Kovid-19 salgını nedeniyle toplum ve çalışan sağlığını korumak adına Sağlık Bakanlığının önerilerini de göz önünde bulundurarak, e-ticaret sitelerinden ulaşan gönderilerin teslimatına ilişkin karar aldı.

Söz konusu karar kapsamında, imza ve TC kimlik numarası alınmaksızın, alıcının mağdur edilmeden ve hizmet sağlayıcının sunduğu yöntemle paketi alabileceğinin teyidini müteakip yeterli bilgilendirilmesi sağlanarak, kapı önü, posta kutusu gibi temassız teslimat yöntemlerini kullanabilmesi yaklaşık 2 ay daha mümkün olacak.

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla salgın dönemine ilişkin olağan dışı koşullar ve tedbirler de göz önünde bulundurularak, posta hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çağrı merkezi hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesini teminen uzaktan veya evden erişimle esnek çalışma olanakları geliştirilebilecek.

BTK'nin izniyle Kovid-19 salgına yönelik tedbirler kapsamında söz konusu temassız teslimat uygulaması nisan başında İstanbul'da başlamış daha sonra yurt geneline yaygınlaştırılmıştı. Böylece BTK, aldığı kararla uygulamanın 30 Haziran'a kadar sürmesinin önünü açtı.

Anadolu Ajansı
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