e-Ticarette 'temassız teslimat' haziran sonuna kadar devam edecek
|04 Mayıs 2020 11:16
|Yazdır
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle e-ticaret sitelerinden alınan gönderiler için başlatılan "temassız teslimat" uygulaması haziran sonuna kadar geçerli olacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine istinaden Kovid-19 salgını nedeniyle toplum ve çalışan sağlığını korumak adına Sağlık Bakanlığının önerilerini de göz önünde bulundurarak, e-ticaret sitelerinden ulaşan gönderilerin teslimatına ilişkin karar aldı.
Söz konusu karar kapsamında, imza ve TC kimlik numarası alınmaksızın, alıcının mağdur edilmeden ve hizmet sağlayıcının sunduğu yöntemle paketi alabileceğinin teyidini müteakip yeterli bilgilendirilmesi sağlanarak, kapı önü, posta kutusu gibi temassız teslimat yöntemlerini kullanabilmesi yaklaşık 2 ay daha mümkün olacak.
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla salgın dönemine ilişkin olağan dışı koşullar ve tedbirler de göz önünde bulundurularak, posta hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çağrı merkezi hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesini teminen uzaktan veya evden erişimle esnek çalışma olanakları geliştirilebilecek.
BTK'nin izniyle Kovid-19 salgına yönelik tedbirler kapsamında söz konusu temassız teslimat uygulaması nisan başında İstanbul'da başlamış daha sonra yurt geneline yaygınlaştırılmıştı. Böylece BTK, aldığı kararla uygulamanın 30 Haziran'a kadar sürmesinin önünü açtı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
04 Mayıs 2020 22:42
|YÖK'ten YKS açıklaması
04 Mayıs 2020 21:12
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
04 Mayıs 2020 20:19
|Atatürk Üniversitesi, online AÖF sınavı sonrası çöktü
04 Mayıs 2020 18:53
|Vali, 4 yaşındaki çocuğa yazılan cezayı iptal etti
04 Mayıs 2020 18:45
|OHAL Komisyonundan kabul kararı alan polisler, aylardır bekliyor
04 Mayıs 2020 16:56
|2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
04 Mayıs 2020 15:41
|Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
04 Mayıs 2020 15:27
|Valilik, '8 bin müstahsil' iddiasını yalanladı
04 Mayıs 2020 14:37
|DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek
04 Mayıs 2020 14:03