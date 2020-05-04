Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Samsun'da bir çobanın koyun sürüsünü kentin en işlek yerlerinden biri olan Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı üzerinden götürdüğü anlara ilişki video, sosyal medyanın gündemine oturdu.
|04 Mayıs 2020 11:25
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Samsun'da bir çobanın koyun sürüsünü sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan yollardan götürmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı üzerinde gece 3.00 sıralarında yüzlerce koyun görüldü.
Sahur için ayakta olan vatandaşlar gördükleri yollarda gördükleri koyun sürüsüyle şaşkına döndü.
Telefona sarılarak bu anları kaydettiler.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDUK
Koyunların boyunlarındaki zil sesi ve meleyişleri gecenin sessizliğinde muhteşem bir güzellik ortaya çıkmasına neden oldu. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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