1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den çocuklar için psikoeğitsel destek kitabı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bu kitapçığın bir serinin başlangıcı olmasını hedefliyoruz. 'Elif ile Alp'i yeni serileriyle çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olma çabasındayız
 04 Mayıs 2020 11:31
Yazdır
MEB'den çocuklar için psikoeğitsel destek kitabı

Koronavirüs salgını döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocukların, gençlerin ve ailelerin psikolojik sağlamlığını korumak için birçok destek hayata geçiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla bir kitapçık hazırladı.

"Elif ile Alp" ismi verilen kitap sayesinde ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasına yardımcı olmanın amaçlandığı hikayede, çocuklarla yapılabilecek interaktif etkinlikler de yer alıyor.

Daha önce "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi", "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" ve gençlere yönelik bilgilendirme yayımlayan ve 81 ilde "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi kurarak Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinin telefonla öğrenci ve velilere destek olduğu bir mekanizmayı hayata geçiren Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel çocuklar için de "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Bakanlık, kitapçıkla küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Olağan dışı durumlarda çocuklar korku, kaygı gibi duygularını doğrudan kendi üzerlerinden değil de hikayelerdeki karakterler üzerinden ifade etmeleri onlar için yaşanılanları anlamalarını kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde kaliteyi artırma çalışmaları devam ederken bir yandan da bu zorlu süreçte öğrenci ve velilerin yanlarında olmak için psikososyal desteklerin birer birer devreye girdiğini belirtti.

Bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğrenciler, gençler ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımladıklarını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yayımlanan kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca 81 ilde "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi kurarak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilerimize destek oluyorlar. Geçen hafta özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için uzun süredir üzerinde çalıştığımız çok güzel bir mobil uygulamayı hizmete aldık. Mobil uygulama arkadaşlarımız tarafından geliştirildi ve içeriklerle zenginleştirildi ve ücretsiz olarak erişime açıldı. İçerikler sürekli geliştirilecek. Şimdi de 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitapçığımız yayımlıyoruz. Bu kitapçığın bir serinin başlangıcı olmasını hedefliyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 'Elif ile Alp'i yeni serileriyle çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olma çabasındayız."

Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşları ile Dr. Sevil Uygun İlikhan ve Ümare Altun'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
LGS'ye katılacak öğrencilere 1000 soruluk ikinci destek paketi
04 Mayıs 2020 13:01		 EBA'da en fazla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
04 Mayıs 2020 13:00
Ünlü isimler, TRT EBA'da çocuklara masal anlatmaya başladı
04 Mayıs 2020 11:48		 Okullar bayramdan sonra böyle açılacak... İşte son karar
03 Mayıs 2020 12:00
MEB'den lise öğrencilerine 'uluslararası yazılım eğitimi' fırsatı
03 Mayıs 2020 11:08		 MEB'in telafi eğitimi takvimi hazır
03 Mayıs 2020 07:50
Uzaktan eğitimle ilgili merak edilen 18 soru ve cevabı
02 Mayıs 2020 12:57		 20 bin sözleşmeli öğretmen alımının 'başvuru adımları' açıklandı
02 Mayıs 2020 11:32
EBA'da öğrencilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak
02 Mayıs 2020 11:08		 Bakan Selçuk'tan evde sıkılanlara oyun tavsiyesi
01 Mayıs 2020 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:12 - Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden alınacak22:56 - O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu
22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20'lik diş 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 3
buralar hep dutluktu 3
rusya 2
gezmeye çıkmak 4
Sense 8 4
espiriyi açıklamak zorunda kalmak 2
nutella vs torku banada vs nuga vs çokokrem vs sagra 2
kim jong un'un öldüğü iddiası 1
Kendini öven kişi 2
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam