Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma izni sinyali

Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para / Gündem programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "65 yaş ve üstü için bir esneme bekliyor musunuz? Bilim Kurulu'nun böyle bir tavsiyesi var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

ARTIK ONLARI MOBİLİZE ETME ZAMANI

* Ben kendi adıma, böyle bir kararın doğru olacağına inandığımı söylemiştim. Büyüklerimiz çok uzun zamandır evde mahsur kaldılar. Bu hem bedensel hem de ruh sağlıkları için büyük bir risk. Artık onları mobilize etme zamanı geldi. Bunu yaparken onları korumamız gerekiyor. Bu da mümkün görünüyor.

BİRKAÇ SAAT DOLAŞMALARINA İZİN VERİLECEKTİR

* Bilim Kurulu'nda geçen toplantıda bu konuşulmuştu. Büyüklerimizi riske atmadan nasıl yapabiliriz, bunun planlanması gerekiyor. Sanırım bu çalışmalar yapıldı. Şimdi, muhtemelen hafta sonunda, diğer insanların sokağa çıkmadığı dönemde 65 yaş ve üstünün belirli sınırlarla, birkaç saat dolaşmalarına izin verilecektir diye düşünüyorum ben.