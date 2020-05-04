TİHEK'ten 'Başörtülü olduğu için işten çıkarılma' iddiasına inceleme
|04 Mayıs 2020 11:50
|Yazdır
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), iki arkadaşıyla, başörtülü oldukları için işten çıkarıldıklarını öne süren kadının iddialarıyla ilgili resen inceleme başlattı.
TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, perakende sektöründe hizmet veren bir mağazada çalışan Didem B, "Başörtülü oldukları gerekçesiyle iki arkadaşıyla işten çıkarıldığını" iddia etti ve bu iddia sosyal medyada ve basında yer aldı.
Didem B, mağaza müdürünün kendisine başörtüsünü çıkararak çalışabileceğini söylediğini, kendisinin de bunu kabul etmediğini belirterek, "inanç temelli ayrımcılığa uğradığını" savundu.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 11. ve 17. maddeleri uyarınca Didem B. ile görüşülerek açık rızası alındı ve "inanç temelli ayrımcılık yapıldığı" iddialarıyla ilgili resen inceleme başlatıldı.
TİHEK, iddiaların titizlikle inceleneceğini, kararın da kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
04 Mayıs 2020 22:42
|YÖK'ten YKS açıklaması
04 Mayıs 2020 21:12
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
04 Mayıs 2020 20:19
|Atatürk Üniversitesi, online AÖF sınavı sonrası çöktü
04 Mayıs 2020 18:53
|Vali, 4 yaşındaki çocuğa yazılan cezayı iptal etti
04 Mayıs 2020 18:45
|OHAL Komisyonundan kabul kararı alan polisler, aylardır bekliyor
04 Mayıs 2020 16:56
|2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
04 Mayıs 2020 15:41
|Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
04 Mayıs 2020 15:27
|Valilik, '8 bin müstahsil' iddiasını yalanladı
04 Mayıs 2020 14:37
|DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek
04 Mayıs 2020 14:03