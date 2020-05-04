Zahit Akman ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi
|04 Mayıs 2020 11:59
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Sözcü gazetesinin haberine göre Kanal 7'nin Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Akman'la birlikte test yaptıran eşinde de koronavirüse rastlandı.
Akman çiftinin hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. Zahit Akman, 2005-2009 yılları arasında RTÜK Başkanlığı yapmıştı.
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