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Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

5 ilde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yerleşim yerleri karantina altına alındı
 04 Mayıs 2020 12:34
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Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

BATMAN

Kozluk'ta iki katlı bina karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki katlı bina yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeni Çağlar köyü Küme Evlerindeki iki katlı binada karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Binaya giriş çıkışlarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

MALATYA

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Malatya'nın Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrası karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.

Başpınar Mezrasına Covid-19 önlemleri kapsamında 14 gün giriş ve çıkış yasaklandı.

MUŞ

Muş'ta 3 yerleşim birimi karantinaya alındı

MUŞ (AA) - Muş merkez ve Malazgirt ilçesinde 2 köy ve bir mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Yazla köyü, Malazgirt ilçesinin Kunuca köyü ile Kazgöl köyüne bağlı Dedeağaç mezrasında, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine mide ağrısı şikayetiyle başvuran K.A. tedavisinin ardından Gölbaşı ilçesindeki ailesinin yanına döndü.

Bir süre ailesiyle kalan K.A. yeniden rahatsızlanınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada kontrolleri yapılan hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastanın ailesi de karantina altına alınarak numuneler alındı. Beş kişilik aileden K.A'nın eşi E.A. ve oğlu A.A'nın da testleri pozitif çıktı.

Aile üyelerinden A.A'nın Yeşilova köyünde yaşayan akrabalarını ziyarete gittiği ve bir süre burada kaldığının öğrenilmesi üzerine Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Yeşilova köyü karantina altına alındı.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan köyde güvenlik güçlerince önlem alındı.

KARS

Kars'ın Tekneli köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında merkez Tekneli köyü 4 Mayıs 2020 itibarıyla karantinaya alınmış olup köye giriş çıkışlar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Memurlar.Net
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