PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 1 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.
|04 Mayıs 2020 12:18
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Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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