Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu.
|04 Mayıs 2020 12:42
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu.
Altın türlerinin, perşembe günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|382,80
|383,00
|385,80
|386,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.523,00
|2.544,00
|2.542,00
|2.563,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|349,00
|353,00
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.465,00
|2.485,00
|2.485,00
|2.505,00
|Yarım Ziynet
|1.233,00
|1.243,00
|1.242,00
|1.252,00
|Çeyrek Ziynet
|616,00
|621,00
|621,00
|626,00
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