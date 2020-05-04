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Maske dağıtım işini yöneten tüm bürokratlar görevden alınmalı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, maskelerin temin edilememesine ilişkin olarak "yokluktan değil" değil demişti. Bu açıklamanın üzerinden 15 gün üzerine geçmiş olmasına rağmen sorun hala çözülebilmiş değil!
 04 Mayıs 2020 12:44
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Maske dağıtım işini yöneten tüm bürokratlar görevden alınmalı!

Türkiye'nin pandemiyle mücadelesine bir çok ülke gıptayla bakıyor.

Hele de ülkemizin, ABD, İtalya, İspanya gibi ülkelere tıbbi yardım paketi göndermesi, böyle bir süreçte, bizlere gurur veriyor.

Dış dünyaya verdiğimiz imaj çok güzel olsa da Türkiye içinde maske dağıtımında hala sorun yaşanıyor. Dün , Hayat Eve Sığar uygulamasının güncellendiği ve bu uygulama üzerinden Maske istenebileceği belirtildi. Bu gelişme sonrasında, "Maske sorunu bu kez çözüldü" gibi bir algı oluştu. Ancak bir kaç saat içerisinde hem memurlar.net'teki habere hem de sosyal medyaya baktığımızda yüzlerce binlerce kişiye "Şuan adınıza tanımlı bir kod veya maske alma hakkınız bulunmamaktadır" uyarısının çıktığı görüldü.

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Nisan'da "Maske dağıtımında aksaklık var ama yokluktan değil" demişti.
Bu sözlerin üzerinen 15 gün geçmiş olmasına rağmen sorunun hala çözülememiş olması, maske dağıtım işini yöneten tüm bürokratların görevden alınmasını gerektirmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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