Van Valiliği, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
|04 Mayıs 2020 12:47
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Van'ın Başkale ilçesinde bir mahallenin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 340 hane, 1440 nüfuslu Albayrak Mahallesi'nde ikamet eden bir aileden 6 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bunun üzerine mahallenin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ve giriş çıkışların yasaklandığı vurgulandı.
Van'da koronavirüs vaka sayısının 270'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 162 hastanın taburcu edildiği, 5 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Valilik açıklamasında, kentteki karantina bölgeleri şöyle sıralandı:
"Başkale ilçesi Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş mahallesi ile Poyrazalan (mezrası), Gürpınar ilçesi Günbaşı mahallesi, Çaldıran ilçesi Salahane mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1, 2, 3 ve 4. sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu sokakta 1 apartman, Selimbey mahallesi Üçevler caddesinde 1 bina ile yine aynı mahalledeki Dabbağoğlu sokak."
Kentte tedbir amaçlı gözlem altında tutulan karantinadaki kişi sayısının 37 bin olduğu vurgulanan açıklamada, Gürpınar ilçesinin Öveçli mahallesindeki karantinanın da sonlandırıldığı bildirildi.
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