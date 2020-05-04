Koronayı yenen profesör kalbine yenik düştü
|04 Mayıs 2020 12:59
|Yazdır
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük korona virüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük(47), bir süre önce korona virüse yakalandı. Hastahanede tedavi görerek korona virüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü. Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.
Rektörden taziye mesajı
Korona virüsü yendikten sonra hayatını kaybeden İlker Küçük için, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından üzüntülerini paylaşan Kılavuz, "Fen-Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük'ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekanını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağolsun. İnşaallah bu son kaybımız olur." ifadesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Koronavirüs nedeniyle kontrol ve önemli şikayetlerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
04 Mayıs 2020 11:55
|Sokaklar boş kalsa da onlar görevlerinin başında
03 Mayıs 2020 21:54
|Memur, sağlıkçılar için evinde maske üretiyor
03 Mayıs 2020 19:06
|Kaymakam, 13 yaşındaki öğrencinin kitap isteğini karşıladı
03 Mayıs 2020 16:53
|İtfaiyeciler korona günlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor
03 Mayıs 2020 16:19
|Koronavirüsü yenen 64 yaşındaki doktoru meslektaşları alkışladı
03 Mayıs 2020 14:31
|İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu virüsten hayatını kaybetti
03 Mayıs 2020 13:30
|Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten vefat etti
03 Mayıs 2020 12:26
|Çocuklarını yakınlarına emanet eden doktor çift koronavirüs mesaisinde
03 Mayıs 2020 12:03
|Koronavirüs, sağlık çalışanlarına aile özlemi de yaşatıyor
03 Mayıs 2020 11:53