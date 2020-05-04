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LGS'ye katılacak öğrencilere 1000 soruluk ikinci destek paketi

Milli Eğitim Bakanlığınca, geçen ay yayımlanan destek paketiyle birlikte toplam 1516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu
 04 Mayıs 2020 13:01
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LGS'ye katılacak öğrencilere 1000 soruluk ikinci destek paketi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan mayıs ayı soru destek paketi yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı. 1000 soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr) erişilebiliyor.

Geçen ay yayımlanan destek paketiyle birlikte 1516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu.

- "Öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin içinde bulunulan süreçten etkilenmeden hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 1516 sorudan oluşan destek paketini öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunmuş olduk. Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özelikle bu pakette Adana, Amasya, Aydın, Denizli, Erzurum, Edirne, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Rize Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladılar."

Bakan Selçuk, süreci başarılı bir şekilde koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, katkı sağlayan ölçme değerlendirme merkezlerine öğrenciler adına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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