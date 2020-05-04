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EBA'da en fazla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

EBA'da en fazla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
 04 Mayıs 2020 13:00
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EBA'da en fazla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Bu işlemleri yapmadan önce Anti-Virüs programınızın korumasını devre dışı bırakın. Varsa yine bilgisayarınızda güvenlik duvarı onu da devre dışı bırakın. Sonradan tekrar Anti-Virüs programınızı ve güvenlik duvarınızı devreye almayı da unutmayınız.

1- EBA Canlı Ders Sdk init Failed-14 Hatası:

Eğer resimdeki bu hatayı alıyorsanız, EBA Canlı Derse bağlanırken farkında olmadan üst üste Derse Katıl'a tıklamanızdan kaynaklanmaktadır.

Yapmanız gerekenler: Öncelikle Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonu ile görev yöneticisi açmanız ve buradan aktif vaziyette çalışan ne kadar EBA Canlı Ders Uygulamaları varsa bunlar tek tek sonlandırmanız gerekmektedir.

Eğer Bu işlemi yapmanıza rağmen yine aynı hatayı alıyor iseniz o zaman bilgisayarı kapatıp açmaktır.

2- EBA Canlı Ders Error Code:10429 Hatası:

Eğer resimdeki bu hatayı alıyorsanız, Bilgisayarınıza yüklenmiş olan EBA Canlı Ders Uygulamasının kurulum aşamasında sorun yaşamışsınız anlamına gelmektedir.

Yapmanız gerekenler:

Bu sorunu bertaraf etmek için eskisinin silinerek yeniden yüklenmesi gerekmektedir. Bunun çözümü için öncelikle denetim masasından programlar bölümünde kurulu olan "EBA Canlı Ders Uygulaması"nı kaldırınız. Daha sonra C:Program Files (X86) veya C:Program Files klasörü içinde yer alan EBA Canlı Ders klasörünü siliniz. Bunu silmeyi unutursanız yeniden programı yüklerseniz dahi sorun çıkabiliyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra EBA Canlı Ders uygulamasını EBA'dan Uygulama İndir butonunu kullanarak indirip yeniden kurun.

3- EBA Canlı Ders 140.dll Hatası (dll ile başlayan Hatalar)

Eğer resimdeki bu hatayı alıyorsanız, muhtemelen Windows'unuzun eski bir sürümünü kullanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle bilgisayarınızda bazı dosyalar eksik olabilir.

Yapmanız gerekenler:
Öncelikle denetim masasından programlar bölümünde kurulu olan "EBA Canlı Ders Uygulaması"nı kaldırınız. Daha sonra C:Program Files (X86) veya C:Program Files klasörü içinde yer alan EBA Canlı Ders klasörünü siliniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra EBA Canlı Ders uygulamasını EBA'dan Uygulama İndir butonunu kullanarak indirip yeniden kurun. Kurulum bu şekilde tamamlandıktan sonra da yine resimdeki gibi veya dll gibi başlayan bir sistem hatası alıyorsanız Microsoft'un bu tür sorunlar için önerdiği programı kurup tekrar deneyiniz.

- TIKLAYINIZ

-64 bit için TIKLAYINIZ

Bu uygulamayı kurmak için bilgisayarınızda yönetici rolünde olmanız gerekir.

Bu sorunları ortadan kaldırdığınız zaman artık bu hatayı almadan rahatlıkla EBA Canlı Derse bağlanabilirsiniz.

Eğer başka sorunlar varsa http://www.eba.gov.tr/yardim-sss/ sitesinden yardım alabilirsiniz.
Memurlar.Net - Özel

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