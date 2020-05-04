Bakan Varank'tan yoğun bakım solunum cihazı mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı
|04 Mayıs 2020 13:07
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı.
Varank, Twitter'daki sosyal medya hesabından, Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Videolu mesajında, cihazın önemine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız."
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