Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı
Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Çanakkale dışında, tüm yurtta yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor
|04 Mayıs 2020 13:20
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Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Çanakkale dışında, tüm yurtta yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğününden yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.
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