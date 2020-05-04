Piyasalarda gün ortası
|04 Mayıs 2020 13:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 azalışla 99.443,70 puan oldu.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.666,40 puan değer kaybetti. Perşembe günü 101.110,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.503,70 puan ve yüzde 1,49 azalarak 99.606,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 98.908,87 ve en yüksek 100.253,75 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,58, teknoloji endeksi yüzde 2,70, sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 125'i yükseldi, 277'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Odaş Elektrik oldu.
- Altının onsu 1.707,10 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0938, sterlin/dolar paritesi 1,2436 ve dolar/yen paritesi 106,75 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0250 liradan, avro 7,6820 liradan satılıyor.
Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.707,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,72 düşüşle 24,25 dolardan işlem görüyor.
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