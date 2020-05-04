Boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu
|04 Mayıs 2020 13:39
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Küçükçekmece'de boş arazide bulunan yeni doğmuş bebek hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre bir vatandaşın bebeği bulup polise haber vermesi üzerine, polis bebeği tedavi için hastaneye götürdü.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli bir kişinin kucağında bebekle boş araziye yöneldiği ve bebeği bıraktıktan sonra kaçtığını belirledi.
Hastanelerle irtibata geçerek bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgilerini inceleyen polis, Küçükçekmece'deki bir hastanede C.K'nin doğum yaptığını ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığını tespit etti.
C.K. ve C.K'nin bebeğin babası olduğunu söylediği, C.A. ile bebeğin araziye atılmasına yardım ettiğini iddia ettiği Y.K. de gözaltına alındı.
3 şüpheli, "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.
Muhafaza altına alınan bebeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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