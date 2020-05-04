Tartıştığı ve darp edildiği eski kocasını bıçakla yaraladı
|04 Mayıs 2020 13:43
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İddiaya göre, resmi olarak boşanan fakat ve bir süredir birlikte yaşayan İ.G ile S.İ, arasında sabah saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ve darp edilmesi üzerine S.İ, eline aldığı bıçağı İ.G'nin sırt bölgesine sapladı. Evdeki diğer şahıslar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri sırtından bıçaklanan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeyle evden çıkarılan İ.G'nin ağzında maske olduğu görüldü.
Polis, suç aleti bıçağa el koydu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evdekiler, ifadelerinde bıçağın kanepede unutulması sonucu kazayla battığını söylese de polis inanmadı. Evdekilerin tek tek ifadesini alan polis olayı S.İ'nin gerçekleştirdiğini belirledi. S.İ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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