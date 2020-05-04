Yılmaz Özdil, eleştirdiği imar barışından yararlanmış

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, Bodrum Bitez'de eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villaya, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yaptığı belirlendi. Yılmaz Özdil, Bodrum Bitez Mahallesi'ndeki villayı 2 Mayıs 2017'de eşi Hülya Özdil adına Aktur A.Ş.'den 4.6 milyon liraya satın aldı. Yapı, yürürlükte olan imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve işyeri- iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim etti ve bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. Böylece imar planlarında ticari alan vasfı olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi.

Hükümetin yaptığı tüm adımların karşısında duran Yılmaz Özdil, İmar Barışı konusunda da sert ifadeler kullanıyordu.

İMAR AFFI ELEŞTİRİSİ

Özdil, 28 Eylül 2019'daki "Pay hattı" başlıklı yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" ifadelerini kullanmıştı.

Son günlerde, Yılmaz Özdil'in Bodrum'da lüks bir villası olduğu ve villanın imar konusunda sıkıntılı olduğu ortaya çıktı.

Özdil'in, ofis yaptırdığını söyleyerek yapısını villaya dönüştürdüğü iddiası gündemde.

YERDEN YERE VURDUĞU KANUNDAN FAYDALANDI

Konuyla ilgili henüz açıklama yapmayan Yılmaz Özdil'in, ofisten villaya dönüştürdüğü yapısı için İmar Barışı kanunundan yararlandığı ortaya çıktı.

Yılmaz Özdil'in eşinin üzerine gösterdiği villanın fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı.

DENİZE SIFIR, 7 MİLYON DOLAR

Denize sıfır konumda yer alan Yılmaz Özdil'in lüks villasının, piyasa değeri ise 7 milyon dolar seviyesinde.

7 milyon dolar, günün kuruyla hesaplandığında 49 milyon lira yapıyor.