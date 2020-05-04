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DSİ'nin sulama sezonuyla tarım arazileri suya kavuştu

Sezonun başlamasıyla Samsun, Amasya, Tokat ve Sinop'ta 1 milyon 444 bin 880 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı
 04 Mayıs 2020 13:49
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DSİ'nin sulama sezonuyla tarım arazileri suya kavuştu

DSİ tarafından Samsun, Amasya, Tokat ve Sinop'ta 1 milyon 444 bin 880 dekar tarım arazisinin sulanmaya başladığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği kaydedildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı vurgulanan açıklamada, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiğine işaret edildi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviye indirildiği belirtilen açıklamada, "Tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında Samsun'da 430 bin 170, Amasya'da 494 bin 60, Tokat'ta 453 bin 930, Sinop'ta 66 bin 720 dekar olmak üzere 1 milyon 444 bin 880 dekar tarım arazisinin sulanmaya başladığı belirtildi.

- Sulamayla sağlanacak ekonomik kazanımlar

Modern sulama projelerinin geliştirilerek uygulamaya konulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda, Samsun'da 20 Nisan'da başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 430 bin 170 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Samsun'da yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 562 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Samsun'da en önemli sulama projelerinin başında Bafra Ovası Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 215 bin 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 280 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

- Amasya, Tokat, Sinop

Amasya'da yapılan sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine 641 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Amasya'da en önemli sulama projelerinin başında Suluova Yedikır Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 155 bin 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülkemiz ekonomisine 245 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Tokat'ta yapılan sulu tarım ile birlikte ülkemiz ekonomisine 680 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Tokat'ta en önemli sulama projelerinin başında Kazova Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 202 bin 750 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülkemiz ekonomisine 300 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." bilgisi verildi.

Sinop'ta ise sulu tarımla ülke ekonomisine 65 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, kentte en önemli sulama projelerinin başında Karasu Ovası ve Dodurga Barajı Sulaması'nın geldiği, bu iş kapsamında 29 bin 800 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağı vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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