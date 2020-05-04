1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'den 'askıda fatura' uygulaması

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan 'askıda fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak"- "Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyen hemşehrilerimiz de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek"
 04 Mayıs 2020 13:58
Yazdır
İBB'den 'askıda fatura' uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan veya işini kaybeden vatandaşlarla dayanışmak amacıyla "askıda fatura" uygulaması geliştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uygulamaya ilişkin açıklamasında, küresel salgının sağlık problemleriyle birlikte ciddi ekonomik sorunları beraberinde getirdiğine değinerek, İstanbul'da hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insanın neredeyse 2 aydır çalışamadığını anlattı.

İmamoğlu, dayanışmayı güçlendirmek gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ettiğini aktardı.

Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Pandemi süreci nedeniyle İstanbul'da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar, mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğalgazda ise yasal olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı. İBB olarak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı artırmak adına, yeni bir adım daha atıyoruz. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. 'Ben ne yapabilirim?' diye soruyor. Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz."

- "Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım"

İmamoğlu, yeni başlatılan "askıda fatura" uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan 'askıda fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak. Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyen hemşehrilerimiz de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek."

Kampanya ile ilgili ayrıntılara, ibb.gov.tr üzerinden askıda fatura uygulamasından ulaşılabileceğini belirten İmamoğlu, şu çağrıda bulundu:

"Mübarek ramazanda, ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı, kampanyamıza güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
04 Mayıs 2020 22:42		 YÖK'ten YKS açıklaması
04 Mayıs 2020 21:12
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
04 Mayıs 2020 20:19		 Atatürk Üniversitesi, online AÖF sınavı sonrası çöktü
04 Mayıs 2020 18:53
Vali, 4 yaşındaki çocuğa yazılan cezayı iptal etti
04 Mayıs 2020 18:45		 OHAL Komisyonundan kabul kararı alan polisler, aylardır bekliyor
04 Mayıs 2020 16:56
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
04 Mayıs 2020 15:41		 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
04 Mayıs 2020 15:27
Valilik, '8 bin müstahsil' iddiasını yalanladı
04 Mayıs 2020 14:37		 DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek
04 Mayıs 2020 14:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:01 - Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden alınacak22:56 - O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu
22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 3
nefesin nefesime 2
allah'ın cezası durumlar 1
Kingdom 1
Levla Hanım 6
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 2
sokağa çıkma yasağında site bahçesinde oynayan çocuklar 4
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 2
brezilya 1
ekmek kokusu 2
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam