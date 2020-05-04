1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sulamada yeni bir adım daha attıklarını aktararak, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında sulama tesislerinin yapımı konusunda bir protokol imzalandığını belirtti.
 04 Mayıs 2020 14:03
Yazdır
DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sulamada yeni bir adım daha attıklarını aktararak, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında sulama tesislerinin yapımı konusunda bir protokol imzalandığını belirtti.

İmzalanan protokol kapsamında değişik illerde 25 adet sulama projesinin hayata geçirileceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda 3 milyon 200 bin dekar civarında araziyi sulayacak projeler ile çiftçimizin yanında olacağız. Söz konusu projelerin tamamlanması ile 300 bin kişiye istihdam sağlanması ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sulamaya yapılan yatırımlar ile suya hasret toprakları suyla buluşturduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, protokol ile yapılacak tesislerin toplam maliyetinin 8,5 milyar lirayı bulduğunun altını çizdi. Türkiye'nin 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazisinin yüzde 78'inin, yani 66,5 milyon dekarının sulamaya açıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Sulamaya açılan 66,5 milyon dekar arazide uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 49,5 milyar lira zirai gelir artışı sağlanması mümkün" diye konuştu.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını aktaran Bakan Pakdemirli, "Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Protokol kapsamında inşa edilecek tesislerde de bu sistemler uygulanacak. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
04 Mayıs 2020 22:42		 YÖK'ten YKS açıklaması
04 Mayıs 2020 21:12
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
04 Mayıs 2020 20:19		 Atatürk Üniversitesi, online AÖF sınavı sonrası çöktü
04 Mayıs 2020 18:53
Vali, 4 yaşındaki çocuğa yazılan cezayı iptal etti
04 Mayıs 2020 18:45		 OHAL Komisyonundan kabul kararı alan polisler, aylardır bekliyor
04 Mayıs 2020 16:56
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
04 Mayıs 2020 15:41		 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
04 Mayıs 2020 15:27
Valilik, '8 bin müstahsil' iddiasını yalanladı
04 Mayıs 2020 14:37		 İBB'den 'askıda fatura' uygulaması
04 Mayıs 2020 13:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:01 - Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden alınacak22:56 - O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu
22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor21:34 - İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 3
bu yaz için yapılan tatil rezervasyonu 2
demet akalın'ın su içenlere tepki göstermesi 1
gezmeye çıkmak 4
Sözlük 9
muhbir 1
allah'ın cezası durumlar 1
Sense 8 4
yatırım araçları 2
Kingdom 1
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam