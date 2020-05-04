1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
 04 Mayıs 2020 14:31
Yazdır
Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 'gelecek sezon bizimle olmayacak' dediği kaleci Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Kaynak:A Spor
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ronaldo adada mahsur kaldı
04 Mayıs 2020 08:45		 TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
01 Mayıs 2020 20:58
Bakan Kasapoğlu, kulüp temsilcileri ile liglerin durumunu görüşecek
01 Mayıs 2020 18:29		 İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
01 Mayıs 2020 15:44
Alex: Teknik direktörlük kariyerime başlıyorum
29 Nisan 2020 09:18		 Emenike: Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak istiyorum
29 Nisan 2020 09:01
Burak Yılmaz: Çin halkından özür dilerim
28 Nisan 2020 17:59		 Beşiktaş Başkanı Çebi, takımdan gönderilecek isimleri açıkladı!
28 Nisan 2020 15:05
Transferde karşı karşıya geldiler!
28 Nisan 2020 09:10		 Erkan Zengin: İsveç'e yollanan jet, göğsümüzü kabarttı
27 Nisan 2020 22:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okullar ve AVM'ler için uyarı!23:01 - Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden alınacak22:56 - O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
Yks adaylarinin sosyal medyadaki tepkisi 1
ulaşgkc 3
Ahmet şık'ın hdp'den istifa etmesi 2
espiriyi açıklamak zorunda kalmak 2
unutulan fenomenler 10
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 1
kim jong un'un öldüğü iddiası 1
yoklama alınırken mevcut diyen öğrenci 2
ömer döngeloğlu 6
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam