Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
|04 Mayıs 2020 14:31
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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 'gelecek sezon bizimle olmayacak' dediği kaleci Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Kaynak:A Spor
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