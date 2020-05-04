Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hatay'da balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Metin Tertemiz'in manken, sunucu ve oyuncu Simge Tertemiz'in babası olduğu öğrenildi
|04 Mayıs 2020 14:37
|Yazdır
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın 4. katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Metin Tertemiz (60), Yenişehir Mahallesi'ndeki evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Tertemiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tertemiz'in cesedi incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Metin Tertemiz'in manken, sunucu ve oyuncu Simge Tertemiz'in babası olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polise yumruk atan kardeşlere 30 gün ev hapsi cezası
04 Mayıs 2020 19:18
|Çaldığı ziynet eşyasının satışından elde ettiği parayı dağıtırken yakalandı
04 Mayıs 2020 18:58
|Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü
04 Mayıs 2020 17:09
|Adana'da yargılanan 4 FETÖ sanığından birine 3 yıl 1 ay hapis
04 Mayıs 2020 16:43
|Yangın çıkan evde uyuyan 4 çocuk ve anneyi komşuları kurtardı
04 Mayıs 2020 16:41
|Tartıştığı ve darp edildiği eski kocasını bıçakla yaraladı
04 Mayıs 2020 13:43
|Boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu
04 Mayıs 2020 13:39
|Bursa'da otoyolda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
04 Mayıs 2020 13:33
|Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası
04 Mayıs 2020 10:19
|Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi
04 Mayıs 2020 10:10