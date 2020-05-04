Benzin ve motorine zam geldi
|04 Mayıs 2020 17:08
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AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükselecek.
- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat ArtışıEPGİS (@trepgis) May 4, 2020
05/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 7
Motorinde 16 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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