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Çin, Kovid-19'un Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından People's Daily gazetesinde yayımlanan başyazıda "ABD'nin Kovid-19 salgını için tazminatı gündeme getirmesi, insanlık medeniyeti için bir utanç" ifadesi kullanıldı
 04 Mayıs 2020 14:47
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Çin, Kovid-19'un Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor

Çin, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğu yönündeki iddialarına kanıt göstermelerini istedi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organı Global Times'ta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun "temelsiz suçlamalarını" reddeden bir başyazı yayımlandı.

Yazıda, Pompeo'nun Vuhan'daki laboratuvar konusunda blöf yaptığı belirtildi ve Trump yönetimi, Çin'e karşı "eşi benzeri görülmemiş bir propaganda savaşına" girmekle suçlandı.

Çin ayrıca, Mike Pompeo'nun Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan ortaya çıktığı savına kanıt göstermesini talep etti.

ÇKP'nin resmi yayın organlarından People's Daily gazetesi de "ABD'nin Kovid-19 salgını için tazminatı gündeme getirmesi insanlık medeniyeti için bir utanç" başlığıyla yayımladığı bir başyazıda Beyaz Saray'ı hedef aldı.

Başyazıda "ABD'li bazı siyasetçilerin Kovid-19 salgınını, hastalığı siyasileştirmekten tazminat talep etmeye kadar siyasi bir şov haline getirdiği' savunularak, "ABD tarafından tekrar tekrar sahnelenen kaba güldürü dünya genelindeki insanları şaşırtıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin daha önce Çin'in salgınla mücadele çabalarını ve şeffaflığını takdir ettiği hatırlatılan başyazıda "Washington U dönüşü yaptı ve bazı ABD'li politikacılar böyle yaparak kendi gerekli sorumluluklarından kaçabileceğini düşündü." denildi.

ABD'nin Kovid-19 için "Çin virüsü veya Vuhan virüsü' isimlerini kullanarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurallarını ihlal ettiği savunulan yazıda, "(ABD'li siyasilerin) Yaptıkları uluslararası hukuk ve adaleti aşağılamaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, son olarak yaptığı açıklamada "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Trump da 1 Mayıs'ta, yeni tip koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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