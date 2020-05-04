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DSÖ uyardı... Aşı bulunana kadar dikkat edilmesi gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin adım adım normalleşme ve koronavirüs tedbirlerini gevşetmesi konusunda uyarılarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, aşı bulununcaya dek dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
 04 Mayıs 2020 14:52
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DSÖ uyardı... Aşı bulunana kadar dikkat edilmesi gerekiyor

Dünyanın bir kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ilerleme kaydedilirken önlemler kademeli olarak kaldırılarak normalleşme için ilk adımlar atılıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı geliştirilinceye kadar normalleşme adımlarının riskli olduğunu vurguladı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, bazı ülkelerin salgının en şiddetli olduğu merkez noktasında yer alırken, rakamlarda düşüş görülen bazı ülkelerinse salgının kontrol edilebilir olduğunu gösterdiklerini kaydetti.

Büyük dikkat ve tedbirle yapmalıyız

Cenevre'den çevrimiçi olarak Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Ryan, "Bu anlamda umut var" diye konuştu.VOA'nın haberine göre, dünyanın farklı bölgelerinde virüsün izlediği rotanın farklı seyrettiğini söyleyen Ryan, "Öğrendiğimiz şey virüsü kontrol altına alarak normal ekonomik ve sosyal hayata geçmenin mümkün olduğu, ancak bunu yeni bir yolla, büyük dikkat ve tedbirle yapmalıyız" diye konuştu.

Herkesin erişebildiği güvenli bir aşı olmadığı sürece...

Afrika ve Güney Amerika'da bazı ülkelerin hala vaka sayılarında artış gördüğünü söyleyen Ryan, buralarda testlere erişimin kısıtlı olmasının da bir sorun olduğunu söyledi."Dünyanın her yerinde hayatımızın mücadelesinin tam ortasındayız" diyen Ryan, "Herkesin erişebildiği güvenli bir aşı olmadığı sürece büyük risk altında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sosyal yaşantı yeniden başlayabilir

Çin, Güney Kore, Singapur, Yeni Zelanda gibi ülkelerin istikrarlı bir noktaya ulaştıklarını söyleyen Ryan, Avrupa ve kuzey Avrupa'nın ise salgının en yoğun evresinden çıktıklarını, ekonomik ve sosyal faaliyetler üzerindeki katı kısıtlamalardan güvenli şekilde çıkma yollarını aradıklarını söyledi.Ryan, virüsün tamamen bozguna uğratılamayacağını, ancak virüs üzerinde yeterli kontrolun sağlanabileceğini ve bu şekilde ekonomik ve sosyal yaşantının yeniden başlayabileceğini söyledi.
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