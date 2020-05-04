Yunan Savunma Bakanı'nın helikopter taciz iddiası yalanlandı
Dışişleri Bakanlığı: Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur"
|04 Mayıs 2020 14:55
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı.
Sözcü Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.
Türk savaş uçaklarının Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra ettiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir."
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