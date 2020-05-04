Polis, köpekleri yağmurdan kurtardı, elleriyle kuruladı
|04 Mayıs 2020 14:58
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İzmir'de görevli polis memuru, yağmurda ıslanan anne köpek ve 7 yavrusunu kapalı alana yerleştirdi. Islanan hayvanları elleriyle kurulayan polis, hepsiyle tek tek ilgilendi.
Yürekleri ısıtan olay 30 Nisan günü İzmir-Aydın otoyolunda bulunan Şehit Güryay Çelik Otoyol Büro Amirliğinde gerçekleşti. Görevli polis memuru Ali Ozan Dilbaz, otoyol kenarında gördüğü köpek ve 7 yavrusunun yağmurda ıslandığını fark etti. Köpekleri alarak kapalı bir alana koyan memur, anne köpeği severek güvenini kazandı. Daha sonra da yağmurda ıslanan köpek ve yavrularını bir bez vasıtasıyla tek tek elleriyle kuruladı.
Sosyal medyada paylaşılan videonun çekildiği ve paylaşıldığından haberi olmadığını belirten polis memuru Ali Ozan Dilbaz, "Videonun çekildiğinden ve paylaşıldığından sonradan haberdar oldum. Mesai arkadaşlarım çekmişler videoyu. Canlılara, can dostlarımıza her zaman şefkat gösteriyoruz. Zorda kalmışlardı ve ben de önce anne köpeği severek güvenini kazandım, daha sonra da yavrularla tek tek ilgilendim" açıklamasında bulundu.
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