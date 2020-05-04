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Şehit MİT'çi cenazesi soruşturmasında diğer şüpheliler de tespit edilecek

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MİT şehidi ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli gelişme yaşandı. DHA'nın edindiği bilgilere göre, suça katılan diğer şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla dosya ayrıldı, soruşturma sürdürülüyor.
 04 Mayıs 2020 15:27
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Şehit MİT'çi cenazesi soruşturmasında diğer şüpheliler de tespit edilecek

MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, Libya'da görev yaparken MİT şehidi ve meslektaşlarını ifşa soruşturmasıyla ilgili 23 Nisan'da dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde firari olan Birgün Yazarı Erk Acarer, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel'in de aralarında olduğu toplam 8 şüpheli hakkında, "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden dava açıldı. DHA'nın edindiği bilgilere göre, dosyada önemli bir gelişme yaşandı ve suça karışan diğer şüphelilerin de tespit edilmesi için soruşturma dosyası ayrıldı.

İFADELER ÇELİŞTİ

Öte yandan MİT şehidi ifşa davasının iki tutuklu şüphelisi Yeni Yaşam internet sitesinin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Aydın Keser ve Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik'in ifadesi de ortaya çıktı. Aydın Keser'in ifadesinde haberin yapılmasını Ferhat Çelik'le birlikte istediklerini söyledi. Keser haberin yapılmasını istediğini, Çelik'in de onay verdiğini belirtti.

Keser'in ifadesinde, "Daha önceden Özgür Gündem isimli gazetede çalıştım. Yaklaşık 8 aydır da Yeni Yaşam Gazetesi'nin yazıişleri müdürlüğü görevini yapıyorum. Gazeteye bağlı olarak faaliyet yürüten www.yeniyasamgazetesi1.com internet sitesinin de yöneticisiyim. Yayımlanan haberlere bizzat onay veriyorum. Ayrıca Genel Yayın Yönetmeni olan Ferhat Çelik'in de haberin yapılacağından bilgisi ve onayı var. Haberlerin yapılmasını ben ve Ferhat Çelik istedik. Ancak MİT mensuplarını ifşa etme kastımız yoktu" dediği öğrenildi.

"YAYINLANDIKTAN SONRA HABERİM OLUYOR"

Ferhat Çelik'in ise ifadesinde daha önce Kentim Gazetesi, Dicle Haber Ajansı, Di Haber ve Mezopotamya Ajansı'nda çalıştığını, 2018 yılından buyana Yeni Yaşam Gazetesi'nde çalıştığını, 2019 yılından itibaren de genel yayın yönetmenliğini ve gazeteye bağlı internet sitesinin yöneticiliğini yaptığı anlattığı kaydedildi.

Çelik'in ifadesinin Keser'in açıklamalarıyla çeliştiği belirtildi. İnternet sitesinin sorumlusunun Aydın Keser olduğunu söyleyen Çelik, kendisinin ancak haberler yayınlandıktan sonra bilgisi olduğunu savundu.
DHA
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