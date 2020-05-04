Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|04 Mayıs 2020 15:27
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.
Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
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