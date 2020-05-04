Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
CNN Türk'e karşı boykot kararı alan ve ekranlara çıkanları partiden ihraç eden CHP'nin, Zeydan Karalar hakkında ne karar vereceği merak konusu.
|04 Mayıs 2020 16:22
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin CNN Türk'ü boykot kararı aldığını ve hiçbir partilinin CNN Türk ekranlarına bağlanmayacağını söylemişti.
CHP'nin aldığı bu kararın ardından CNN Türk'e çıkan CHP'li Ümit Kocasakal ile İrem Çiçek, partiden ihraç edildi.
BOYKOTU TAKMADI
CHP, geçen sürede boykot kararında herhangi bir esneme uygulamadı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, buna rağmen CNN Türk'e bağlandı.
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