OHAL Komisyonundan kabul kararı alan polisler, aylardır bekliyor
|04 Mayıs 2020 16:56
|Yazdır
OHAL komisyonundan kabul kararı alan polis memurları, ne yazık ki İçişleri Bakanlığı bir karar alamadığı için, aylardır beklemekteler.
Bekleme süresi bazı polis memurlarında 8 ayı buluyor.
İlk başlarda acemilik, yoğunluk olarak düşünülen uygulama zaman geçtikçe değişmeyince bir çok polis memuru, 4 yılın sonunda aldıkları kabul kararının sevincini dahi yaşayamaz oldu.
Bekleyen polis memurlarına "sabırlı olun" denilmesinin dışında bir işlem yapılamıyor. Ne kadar süreceği konusu da muamma...
Polis memurları, konu hassas oldugu için çok da üzerine gidemiyor. Ama bir işlem yapmayan bakanlık yetkililerinin, biraz empati yapması ve bürokrasinin çarklarını çalıştırması gerekmektedir.
Memurlar.net'e yazan polis memurları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bürokrasiyi çalıştırmasını talep ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
04 Mayıs 2020 22:42
|YÖK'ten YKS açıklaması
04 Mayıs 2020 21:12
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
04 Mayıs 2020 20:19
|Atatürk Üniversitesi, online AÖF sınavı sonrası çöktü
04 Mayıs 2020 18:53
|Vali, 4 yaşındaki çocuğa yazılan cezayı iptal etti
04 Mayıs 2020 18:45
|2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
04 Mayıs 2020 15:41
|Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
04 Mayıs 2020 15:27
|Valilik, '8 bin müstahsil' iddiasını yalanladı
04 Mayıs 2020 14:37
|DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek
04 Mayıs 2020 14:03
|İBB'den 'askıda fatura' uygulaması
04 Mayıs 2020 13:58