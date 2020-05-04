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OHAL Komisyonundan kabul kararı alan polisler, aylardır bekliyor

Masumluğu OHAL Komisyonunca kabul edilmesine rağmen polis memurlarının atamaları aylardır bekletiliyor.
 04 Mayıs 2020 16:56
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OHAL Komisyonundan kabul kararı alan polisler, aylardır bekliyor

OHAL komisyonundan kabul kararı alan polis memurları, ne yazık ki İçişleri Bakanlığı bir karar alamadığı için, aylardır beklemekteler.

Bekleme süresi bazı polis memurlarında 8 ayı buluyor.

İlk başlarda acemilik, yoğunluk olarak düşünülen uygulama zaman geçtikçe değişmeyince bir çok polis memuru, 4 yılın sonunda aldıkları kabul kararının sevincini dahi yaşayamaz oldu.

Bekleyen polis memurlarına "sabırlı olun" denilmesinin dışında bir işlem yapılamıyor. Ne kadar süreceği konusu da muamma...

Polis memurları, konu hassas oldugu için çok da üzerine gidemiyor. Ama bir işlem yapmayan bakanlık yetkililerinin, biraz empati yapması ve bürokrasinin çarklarını çalıştırması gerekmektedir.

Memurlar.net'e yazan polis memurları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bürokrasiyi çalıştırmasını talep ediyor.
Memurlar.Net
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