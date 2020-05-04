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Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü
Sivas'ta yıldırım isabet etmesi sonucu bir köylü hayatını kaybetti.
|04 Mayıs 2020 17:09
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Merkeze bağlı İnceağa köyünde yağışlı havada hayvanlarını otlatmaya çıkaran Metin Polat'a (47) köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Koçbaba mevkisinde yıldırım isabet etti.
Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hayvancılıkla geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Polat'ın cenazesi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi.
Cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.
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