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Polise yumruk atan kardeşlere 30 gün ev hapsi cezası

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve polise yumruk atan kardeşlere 30 gün ev hapsi cezası
 04 Mayıs 2020 19:18
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Polise yumruk atan kardeşlere 30 gün ev hapsi cezası

Kocaeli'de iki polis memuruna yumruk atarak yaralayan motosikletli 2 kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi. 2 kardeş tarafından darp edilen polis memurlarının ise 3'er gün rapor aldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezen iki kardeş polisin 'dur' ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan motosikletli kardeşler, kendilerini durduran polislere saldırdı. 2 polisi yaralayan M.I. (23) ve U.I. olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşe 30 gün ev hapsi cezası verildi.

Bir polis memurunun bileği alçıda, diğerinin omzu çıktı

Yaşanan olayın ardından polis memurları ise tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde ismi açıklanmayan polis memurlarından birinin bileğinin alçıya alındığı, diğerinin ise omzunun çıktığı öğrenildi. Polis memurlarına 3'er gün sağlık raporu verilirken, 3 gün sonra yapılacak kontrollere göre raporun uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek.
İhlas Haber Ajansı
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