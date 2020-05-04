Selçuk Bayraktar, CHP'li Ağbaba'nın iddialarına cevap verdi
|04 Mayıs 2020 17:27
|Yazdır
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın T3 Vakfı hakkındaki iddialarının asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, Ağbaba'nın kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı görsellerin asılsız olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Resimlerini attığın yerler T3 Vakfı'na ait değil, İBB'ye ait yerler. O rakamlar da yalan, T3 Vakfı'na destek verildiği de yalan. Ortak yapılan hizmetlerin üstüne biz hem emek hem de maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz."
Söz konusu görsellerin Ağbaba tarafından çarpıtıldığını kaydeden Bayraktar, "Ama yetmiyor, çarpıtmaktan vazgeçemiyorsun. İlk de değil. Önce nakit diye başladın, sonra lafı desteğe çevirdin. Seçim döneminde kirli siyasetine malzeme yapmak için benzer iftirayı yayan seni ve diğerlerini mahkemeye verdik. Bunu da ilave delil yaparız." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden alınacak
04 Mayıs 2020 23:01
|O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı
04 Mayıs 2020 22:56
|İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi
04 Mayıs 2020 22:49
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi
04 Mayıs 2020 22:35
|İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi
04 Mayıs 2020 22:29
|Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı
04 Mayıs 2020 22:26
|TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
04 Mayıs 2020 21:56
|Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?
04 Mayıs 2020 21:51
|HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir
04 Mayıs 2020 21:39
|En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor
04 Mayıs 2020 21:37