Sağlık-Sen'den Türk Sağlık-Sen'e sert tepki
|04 Mayıs 2020 17:26
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Sağlık kolunda yetkili sendika Sağlık-Sen, sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulunan Türk Sağlık-Sen yöneticisine sert tepki gösterdi.
İŞTE SAĞLIK-SEN'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA
Sosyal medya üzerinden Sağlık-Sen'in döner sermaye çalışmalarını karalamak isteyenlere verilen cevap:
William Shakespere " Yazmadan önce düşün" der.
Bize her fırsatta saldıran malum sendikanın başkan yardımcısına soruyoruz;
Bugüne kadar kamu çalışanları adına hangi kazanımın altına imza attınız?
Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in kazanımları üzerinden itibar kazanmaya çalışmaktan başka ne yaptınız?
Toplu sözleşmede ve KPDK'da nasıl bir duruş sergilediğimize katılan arkadaşlarınız şahittir.
Söylenmesi gerekeni hak ile eğip bükmeden söyledik.
Şimdi sen söyle;
Sağlık Çalışanları için çok önemli olan;
- Banka maaş promosyonunu siz mi kazandınız!
- Sözleşmelilerin kadroya geçmesini siz mi sağladınız!
- Lisans tamamlama hakkını siz mi elde ettiniz!
- Ek ödemenin maaşla birlikte ödenmesini siz mi sağladınız!
- Yıpranma payını siz mi elde ettiniz!
- Nöbet ücretlerine 0 zammı siz mi elde ettiniz!
- Döner sermaye tavanının 1,5'dan 1,7'ye yükselmesini siz mi sağladınız!
- Emekli maaşlarının ve emekli ikramiyesinin %30 artmasını siz mi sağladınız!
Bu saydıklarımızın tamamını, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kazanım hanesine biz yazdırdık.
Biz kazanımla anılıyoruz, ya siz neyle anılıyorsunuz, söyler misiniz... Açık yüreklilikle cevap verin...
Onu da biz söyleyelim, sendikanızın darbecilere ev sahipliği yaptığı günleri ne çabuk unuttunuz. Bizler darbeye "dur" demek için mücadele ederken, sizin sendikanız onlara kol kanat geriyordu.
Bugüne kadar Sağlık-Sen mücadele etti, pek çok kazanımın altına imza attı... ama daha yapacak çok işimiz var.
- Farklı istihdam modellerine son verilerek sözleşmelilerin kadroya geçmesi
- 2014 sonrası mezunlara lisans tamamlama hakkı tanınması
- Döner sermaye adaletsizliğinin son bulması
- Hizmetlilerin memur ve VHKİ olarak atanmaları
- Üniversitede çalışanlarının temel sorunlarının giderilmesi
- AÇSH Bakanlığı'nda çalışanların sorunlarının çözümü
- Ünvan değişikliğinin düzenli bir şekilde yapılması
- Yeterli düzeyde istihdam yapılması
Tüm bunlar, Sağlık-Sen'in mücadelesi, dik duruşu ve ilkeli yürüyüşüyle çözüme kavuşacaktır.
Shakespeare'in sözünü tekrar hatırlatıyoruz;
Şayet yazmadan önce düşünürseniz yazacak bir şey bulamazsınız,
Ama yine düşünmeden yazacaksanız, elbette yazacak bir şeyler bulursunuz...
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