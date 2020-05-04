1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık-Sen'den Türk Sağlık-Sen'e sert tepki

Sağlık kolunda yetkili sendika Sağlık-Sen, sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulunan Türk Sağlık-Sen yöneticisine sert tepki gösterdi
 04 Mayıs 2020 17:26
Yazdır
Sağlık-Sen'den Türk Sağlık-Sen'e sert tepki

Sağlık kolunda yetkili sendika Sağlık-Sen, sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulunan Türk Sağlık-Sen yöneticisine sert tepki gösterdi.

İŞTE SAĞLIK-SEN'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden Sağlık-Sen'in döner sermaye çalışmalarını karalamak isteyenlere verilen cevap:

William Shakespere " Yazmadan önce düşün" der.

Bize her fırsatta saldıran malum sendikanın başkan yardımcısına soruyoruz;

Bugüne kadar kamu çalışanları adına hangi kazanımın altına imza attınız?

Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in kazanımları üzerinden itibar kazanmaya çalışmaktan başka ne yaptınız?

Toplu sözleşmede ve KPDK'da nasıl bir duruş sergilediğimize katılan arkadaşlarınız şahittir.

Söylenmesi gerekeni hak ile eğip bükmeden söyledik.

Şimdi sen söyle;

Sağlık Çalışanları için çok önemli olan;

- Banka maaş promosyonunu siz mi kazandınız!

- Sözleşmelilerin kadroya geçmesini siz mi sağladınız!

- Lisans tamamlama hakkını siz mi elde ettiniz!

- Ek ödemenin maaşla birlikte ödenmesini siz mi sağladınız!

- Yıpranma payını siz mi elde ettiniz!

- Nöbet ücretlerine 0 zammı siz mi elde ettiniz!

- Döner sermaye tavanının 1,5'dan 1,7'ye yükselmesini siz mi sağladınız!

- Emekli maaşlarının ve emekli ikramiyesinin %30 artmasını siz mi sağladınız!

Bu saydıklarımızın tamamını, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kazanım hanesine biz yazdırdık.

Biz kazanımla anılıyoruz, ya siz neyle anılıyorsunuz, söyler misiniz... Açık yüreklilikle cevap verin...

Onu da biz söyleyelim, sendikanızın darbecilere ev sahipliği yaptığı günleri ne çabuk unuttunuz. Bizler darbeye "dur" demek için mücadele ederken, sizin sendikanız onlara kol kanat geriyordu.

Bugüne kadar Sağlık-Sen mücadele etti, pek çok kazanımın altına imza attı... ama daha yapacak çok işimiz var.

- Farklı istihdam modellerine son verilerek sözleşmelilerin kadroya geçmesi

- 2014 sonrası mezunlara lisans tamamlama hakkı tanınması

- Döner sermaye adaletsizliğinin son bulması

- Hizmetlilerin memur ve VHKİ olarak atanmaları

- Üniversitede çalışanlarının temel sorunlarının giderilmesi

- AÇSH Bakanlığı'nda çalışanların sorunlarının çözümü

- Ünvan değişikliğinin düzenli bir şekilde yapılması

- Yeterli düzeyde istihdam yapılması

Tüm bunlar, Sağlık-Sen'in mücadelesi, dik duruşu ve ilkeli yürüyüşüyle çözüme kavuşacaktır.

Shakespeare'in sözünü tekrar hatırlatıyoruz;

Şayet yazmadan önce düşünürseniz yazacak bir şey bulamazsınız,

Ama yine düşünmeden yazacaksanız, elbette yazacak bir şeyler bulursunuz...
Memurlar.Net
14 Yorum yapıldı
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Avukatlık Kanunu' paylaşımlarına açıklama
04 Mayıs 2020 13:11		 DİTAP can suyu olacak, eti ucuzlatacak
04 Mayıs 2020 09:26
TEB'den Farmakoloji Anabilim Dalı'nda öğretim elemanı kadrosuna ilişkin açıklama
03 Mayıs 2020 12:08		 AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi
01 Mayıs 2020 19:04
Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
01 Mayıs 2020 13:33		 TEB: Şu sıkıntılı dönemde eczacılara şiddeti kabul etmiyoruz
30 Nisan 2020 14:36
Sağlık Sen: Sağlık çalışanları alın terinin karşılığını almalı
30 Nisan 2020 14:14		 Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark olursa ne yapmalı?
30 Nisan 2020 13:46
Sağlık-Sen: Sağlıkçılar poğaça ve sandviç ile besleniyor
30 Nisan 2020 13:33		 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 1 Mayıs mesajı
30 Nisan 2020 12:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okullar ve AVM'ler için uyarı!23:01 - Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden alınacak22:56 - O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir21:37 - En fazla ceza hız sınırını aşmaktan yazılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can sıkıntısı 1
rusya 2
huzursuzluk 2
ekmek kokusu 2
Sözlük 9
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 2
Kendini öven kişi 2
şu anda dinlenen türkü 1
sokağa çıkma yasağında site bahçesinde oynayan çocuklar 4
Sense 8 4
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam