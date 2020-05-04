Borsa, günü düşüşle tamamladı
|04 Mayıs 2020 18:37
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 değer kaybıyla 98.842,24 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.267,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,28 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile bilişim oldu.
Analistler, Borsa İstanbul'da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.
Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret istatistikleri ile Hizmet Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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