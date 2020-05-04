Atatürk Üniversitesi, online AÖF sınavı sonrası çöktü
Atatürk Üniversitesi, bugün açıköğretim sınavlarını online yapacaktı. Ancak sınav vakti geldiğinde, üniversitenin web sitesi çöktü
|04 Mayıs 2020 18:53
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Atatürk Üniversitesi, bugün açıköğretim sınavlarını online yapacaktı. Ancak sınav vakti geldiğinde, üniversitenin web sitesi çöktü.
Bazı adaylar, sınavı başlatmasına rağmen, bir süre sonra sistemin çökmesi ile sınavları sonlandırıldı.
Sınava girmek isteyen adaylar, aynı güne 15-20 adet sınavın konulmasının büyük bir basiretsizlik olduğunu belirterek, tepki gösteriyor.
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